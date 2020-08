Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal prend déjà rendez-vous avec Zinedine Zidane !

Publié le 25 août 2020 à 8h15 par T.M. mis à jour le 25 août 2020 à 8h38

Toujours impliqué dans le projet de rachat de l’OM de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal a envoyé un message très clair sur ses intentions de faire venir Zinedine Zidane comme entraîneur s’il devenait président du club phocéen.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Mohamed Ayachi Ajroudi tente de racheter l’OM à Frank McCourt. Accompagné de Mourad Boudjellal, l’homme d’affaires franco-tunisien est à la tête d’un projet pharaonique avec des ambitions démesurées. Dans les médias, il n’avait notamment pas hésité à citer le nom de Zinedine Zidane pour devenir le prochain entraîneur du club phocéen. Forcément l’histoire serait belle : nommer l’actuel entraîneur du Real Madrid, né à Marseille, sur le banc du Vélodrome. La boucle pourrait donc être bouclée pour Zidane qui ne devrait pas échapper au pressing de Mourad Boudjellal si l’OM est racheté.

« Je pense qu’on n’échappe jamais à son destin »