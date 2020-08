Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel ne pourra pas compter sur cette pépite cette saison

Publié le 25 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Prise en considération pour palier les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, la piste Matheus Cunha ne va rien donner pour le PSG. Du moins pour cet été.

À tout juste 21 ans, Matheus Cunha fait tourner la tête de plusieurs clubs d’Europe, l’Inter et le PSG en particulier. Pour préparer l’après-Edinson Cavani alors qu’Eric Maxim Choupo-Moting ne sera plus là non plus la saison prochaine à moins que le PSG ne lui offre une prolongation de contrat inattendue, Leonardo aurait coché il y a plusieurs semaines déjà le nom du jeune attaquant de l’Hertha Berlin. Problème, le club allemand ne compte sûrement pas se séparer du Brésilien.

« Il est une figure centrale dans notre projet »