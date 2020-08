Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel se livre sur deux dossiers brûlants de l’été !

Publié le 24 août 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Alors que Thiago Silva arrive au terme de son contrat avec le PSG, Thomas Tuchel assure qu’une décision définitive va devoir être prise pour le défenseur brésilien, ainsi que pour Eric-Maxim Choupo-Moting.

Avec cette décision de disputer le Final 8 de la Ligue des Champions en ce mois d’août à Lisbonne, le PSG a donc eu la possibilité au cours de l’été de prolonger de quelques semaines les joueurs dont le contrat prenait fin en juin dernier. Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting ont donc décidé de pousser l’aventure avec le PSG jusqu’à cette échéance, et les deux hommes ont probablement disputé leur dernier match avec le club de la capitale dimanche soir en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (0-1).

« Des décisions à prendre pour Silva et Choupo-Moting »