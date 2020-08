Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bielsa va jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 23 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Le PSG cherche à renforcer son secteur offensif au vu des pertes qu’il risque de connaître cet été. Leonardo a trouvé une piste en Espagne en la personne de Rodrigo Moreno qui pourrait bien lui échapper.

Le PSG a déjà perdu Edinson Cavani, arrivé en fin de contrat, et n’est pas encore fixé sur l’avenir d’Eric Maxim Choupo-Moting. Leonardo a donc décidé de trouver un nouvel attaquant et, comme vous l’avait annoncé le 10 Sport , c’est le nom de Rodrigo Moreno, l’attaquant de Valence qui a été coché. Mais le PSG n’est pas seul puisque Leeds étudie également ce dossier qui avoisinerait les 30-40M€.

Priorité Bielsa ?