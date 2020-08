Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Leonardo se renseigne sur Rodrigo (Valence)

Publié le 12 août 2020 à 15h30 par Alexis Bernard

A la recherche d’un nouvel atout offensif, le PSG sonde le marché et vient de creuser une piste en Espagne. Leonardo s’intéresse à Rodrigo Moreno, l’attaquant de Valence.

Avec le départ d’Edinson Cavani, et celui à venir d’Éric Maxim Choupo-Moting, le PSG se cherche un nouvel atout offensif. Et si Thomas Tuchel pousse activement pour Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Leonardo n’est pas chaud pour le Gabonais, malgré la belle opportunité qu’il représente à un an de la fin de son contrat. D’après nos sources, le Brésilien creuse de son côté une piste en… Espagne.

Des informations prises pour Rodrigo