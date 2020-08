Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bale, James... Solskjaer prêt à régler les soucis de Zidane ?

Publié le 12 août 2020 à 13h00 par D.M.

Face à l'échec de Manchester United qui se profile avec Jadon Sancho, du côté du Real Madrid, on commencerait à croiser les doigts...

Le Real Madrid est dans le rouge. Les finances du club ont été durement touchées suite à l'arrêt des compétitions et l’accent sera mis sur la vente de joueurs cet été. La Casa Blanca espérerait notamment renflouer ses caisses grâces aux ventes de Gareth Bale et James Rodriguez. Toutefois ces dossiers s’annoncent compliqués. En effet, l’attaquant gallois ne souhaite pas quitter le Real Madrid comme l’avait indiqué en juillet dernier son agent Jonathan Barnett : « Gareth va bien, il a encore deux ans de contrat, rappelle Jonathan Barnett. Il aime vivre à Madrid et il n'ira nulle part (cet été). Il est toujours aussi bien que n'importe qui dans l'équipe . » Quant à James Rodriguez, il a été proposé au PSG par son agent Jorge Mendes comme cela a été annoncé par le 10 Sport. Mais, pour l’heure, l’international colombien n’a toujours pas trouvé de porte de sortie.

Le Real Madrid veut se séparer de James Rodriguez et Gareth Bale