Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle annonce qui scelle l'avenir de Jadon Sancho !

Publié le 11 août 2020 à 21h30 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le Real Madrid de Zinedine Zidane souhaite s'attacher les services de Jadon Sancho cet été. Alors qu'elle était annoncée proche de Manchester United, la pépite anglaise devrait finalement rester à Dortmund selon Michael Zorc. Une nouvelle qui enchante Axel Witsel, coéquipier de Jadon Sancho au Borussia.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane est tombé sous le charme de Jadon Sancho et compte le recruter lors du mercato estival. Toutefois, le coach du Real Madrid ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, Jadon Sancho était annoncé proche de Manchester United ces derniers jours, mais à en croire Michael Zorc, il ne bougera pas du Borussia Dortmund lors de cette fenêtre de transferts. « Nous planifions la prochaine saison avec Jadon Sancho. Il jouera pour nous et je pense que cela répond à toutes les questions ! » , a-t-il lâché ce lundi à Sky Sport News .

«C'est vraiment une bonne nouvelle qu'il reste avec nous encore une année»