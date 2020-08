Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Sergio Ramos serait scellé !

Publié le 11 août 2020 à 19h00 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Sergio Ramos devrait étendre son bail avec le Real Madrid. Auteur d'une saison XXL, le capitaine de la Maison-Blanche devrait être récompensé avec une prolongation de deux saisons.

Après quinze saisons de bons et loyaux services au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait prendre le large à la fin de la saison. Alors qu'il sera en fin de contrat en juin 2021, le capitaine madrilène pourrait être poussé vers la sortie cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. D'autant que Sergio Ramos aurait du mal à s'entendre avec sa direction. En effet, le défenseur central de 34 ans voudrait étendre son bail de deux saisons, tandis que le club merengue ne voudrait lui offrir qu'une année de prolongation. Mais la donne pourrait totalement changer et Sergio Ramos devrait finalement obtenir ce qu'il désire.

Une prolongation de deux ans pour Sergio Ramos ?