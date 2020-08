Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme chamboulement à prévoir dans l’effectif de Zidane ?

Publié le 11 août 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Après plusieurs semaines d’incertitude, Martin Odegaard devrait faire son grand retour au Real Madrid après une brillante saison en prêt à la Real Sociedad. Et si ce renfort sera le bienvenu pour des Merengue qui ne comptent pas dépenser de folles sommes sur le marché des transferts, ce retour de l’international norvégien pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de joueurs madrilènes évoluant dans l’entrejeu.

À son arrivée au Real Madrid en 2015 à seulement 16 ans, Martin Odegaard était vu par de nombreux observateurs comme un crack précoce. Cependant, il est toujours difficile pour un jeune de se faire une place dans un grand club comme l’est la Casa Blanca , et cela a conduit le jeune Norvégien à enchainer les prêts ces dernières années. Tout d’abord aux Pays-Bas en 2017-2018 du côté du SC Heerenveen et en 2018-2019 au Vitesse Arnhem, puis à la Real Sociedad cette saison, ce qui a marqué le grand retour du milieu offensif en Espagne. Et le moins que l’on puisse dire est que Martin Odegaard a braillement réussi son come-back en Liga tant il s’est rapidement imposé comme un titulaire en puissance dans l’effectif entrainé par Imanol Alguacil. Véritable maitre à jouer du club basque, il s’est même payé le luxe d’être élu meilleur joueur du championnat espagnol en septembre dernier. Et malgré la fin de saison délicate de la Real Sociedad après la période d’interruption de la Liga causée par la COVID-19 et la blessure du natif de Drammen au genou droit, il est annoncé de longue date que le Real Madrid songerait à un retour de Martin Odegaard dès cet été, lui qui était censé initialement passer deux saisons dans les rangs de La Real afin de parfaire sa progression.

Martin Odegaard va faire son grand retour au Real Madrid…

Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne ce mardi, tout indique que l’heure du grand retour au Real Madrid a sonné pour Martin Odegaard. En effet, aussi bien le quotidien AS que le quotidien MARCA ont annoncé que les Merengue auraient informé la Real Sociedad de leur volonté de récupérer le Norvégien dès cet été, rompant ainsi leur accord initial d’un prêt d’une année plus une autre année. Ainsi, bien que tout indiquait il y a encore quelques jours que le Norvégien poursuivrait sa progression au sein du club basé à Saint-Sébastien, l’écurie madrilène aurait changé son fusil d’épaule sous l’influence de Zinedine Zidane, qui souhaiterait à tout prix avoir le milieu de 21 ans sous ses ordres dès cet été. Le quotidien MARCA précise même que l’élimination face à Manchester City vendredi dernier en huitièmes de finale de Ligue des Champions aurait convaincu le technicien français de faire revenir Martin Odegaard, l’entraîneur vainqueur de la prestigieuse compétition européenne à trois reprises étant convaincu qu’il a le niveau pour intégrer l’équipe première madrilène dès maintenant. De ce fait, le jeune gaucher devrait retourner au Real Madrid très prochainement, si ce n’est même cette semaine comme l’a avancé la Cadena SER , alors qu’il était plutôt favorable à la possibilité d’évoluer une deuxième année à la Real Sociedad. Cependant, le club de la capitale espagnole avait le dernier mot dans cette affaire, et il semble donc qu’il en ait décidé autrement.

… et cela pourrait pousser Luka Modric et/ou Isco vers la sortie !