Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce de Leonardo sur la situation de Neymar !

Publié le 11 août 2020 à 15h30 par T.M.

Les temps où Neymar voulait quitter le PSG semblent désormais bien loin. En effet, le Brésilien est enfin heureux à Paris, ce qui pourrait alors ouvrir la porte à une possible prolongation de contrat. Leonardo pourrait donc prochainement se mettre au travail, en attendant, il a confirmé la tendance concernant la situation actuelle de Neymar.

Ce mercredi, Neymar a un peu plus rendez-vous avec son histoire. Absent les deux dernières années lors des matchs décisifs du PSG en Ligue des Champions, le Brésilien a bien l’intention de répondre présent cette fois. Face à l’Atalanta, l’ancien du Barça devrait prendre les choses en main pour tenter de mener son équipe à la victoire et plus encore, au sacre final. Aujourd’hui, Neymar est ainsi pleinement impliqué dans le projet du PSG. Cela était pourtant loin d’être gagné il y a quelques mois encore. En effet, regrettant son choix d’avoir quitté le FC Barcelone, Neymar a tout fait l’été dernier pour retrouver la Catalogne. En vain. Le joueur de 28 ans s’est donc résolu à repartir pour une 3ème saison avec le club de la capitale et au fil des mois, la situation s’est totalement inversée à son sujet. Désormais, le joueur formé à Santos apparait plus heureux que jamais à Paris, ayant enfin trouvé sa place comme vous l’avait révélé Le 10 Sport. Forcément, cela pourrait avoir un impact sur son avenir. Alors que l’international brésilien est sous contrat jusqu’en 2022, les feux pourraient donc passer au vert pour une prolongation de contrat. Un événement qui semblait inimaginable dernièrement.

« Il est vraiment très engagé »

Pleinement concentré sur le PSG, Neymar serait donc enfin heureux. Ces derniers jours, les déclarations se sont d’ailleurs multipliées pour confirmer cela, que ce soit de la part d’observateurs, mais aussi de joueurs parisiens. Et désormais, c’est au tour de Leonardo de confirmer cela. En effet, dans des propos accordés à l’ AFP , le directeur sportif a été très clair concernant la situation actuelle de Neymar, lâchant ainsi : « Il est vraiment très engagé, complètement inséré dans un groupe où tout le monde est dans un esprit très positif. Je pense qu'il est bien. Quand il dit qu'il est heureux, c'est une évidence ». Avec un Neymar qui a le sourire au PSG, Leonardo pourrait donc plus de facilités à lui proposer un nouveau contrat au PSG…

Neymar vit son « meilleur moment »