EXCLU - Mercato - PSG : Ça se complique pour Milinkovic-Savic…

Publié le 11 août 2020 à 13h15 par Alexis Bernard

Priorité de Leonardo pour cet été, Sergej Milikovic-Savic s’éloigne du PSG. Le dossier n’avance pas et la confiance des différentes parties s’estompe.

Pour Sergej Milinkovic-Savic, le PSG a tenté une première offre. Un montant de 60 millions d’euros qui n’a pas convaincu la Lazio Rome. Jusqu’à présent, Paris n’a pas souhaité rehausser son offre et la Lazio Rome attendait de connaître l’issue de la saison 2019-2020 pour pouvoir rouvrir le dossier Milinkovic-Savic. Depuis, c’est donc le statu quo. Et l’optimisme se réduit quant à la possible venue du prodige serbe à Paris.

Milinkovic-Savic prêt à rester

Qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, la Lazio Rome dispose des arguments pour pouvoir conserver Sergej Milinkovic-Savic. Et le principal intéressé l’envisage. Selon nos sources, il envisage toutes les options, comme celle de rester afin de vivre cette aventure européenne la saison prochaine. Très tenté par le projet parisien, et notamment la perspective d’évoluer aux côtés de Mbappé et Neymar, le milieu de terrain de 25 ans sait aussi que son transfert passe par une opération financière à la hauteur des attentes de ses dirigeants. Et pour le coup, le PSG ne dispose pas de « grands moyens » pour cet été. Sans départ (Draxler, Herrera, Gueye, Paredes), Paris ne pourra pas aller au-delà des 60 millions d’euros déjà proposés. La Lazio Rome espère environ 80 millions d’euros et sait que d’autres écuries (Manchester City, Manchester United, Juventus, Real Madrid) pourront certainement offrir plus que Paris à l’heure actuelle. Après une grande période d’optimisme, nourrie par la motivation de Leonardo de signer « SMS », le dossier prend un petit coup de froid. Par ailleurs, Paris ne fera rien dans l’immédiat et construira la deuxième partie de son recrutement après la Ligue des Champions.