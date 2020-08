Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus prête à relancer le feuilleton Cristiano Ronaldo ?

Publié le 11 août 2020 à 11h15 par Th.B.

Alors que le PSG semblerait ouvert à une arrivée de Cristiano Ronaldo, la Juventus avancerait ses pions sur l’échiquier. Le premier coup de maître de la Vieille Dame aux yeux du Portugais se nommerait Andrea Pirlo.

Cristiano Ronaldo au PSG, faut-il y croire ? Bien que certains médias comme Foot Mercato entre autres, révèlent un intérêt de Leonardo pour la star portugaise, aucune avancée concrète n’est à noter. On en serait seulement au stade de la prise d’informations et des premières discussions entre le directeur sportif du PSG et l’agent du quintuple Ballon d’Or. Néanmoins, le rêve semble permis compte tenu de la frustration du Portugais concernant les échecs de la Juventus en Ligue des champions. Afin de remédier à cette situation et de combler sa star, la Vieille Dame a déjà entamé son opération reconquête auprès du joueur.

Pirlo, un bon point pour la Juventus, mais…