Mercato - PSG : Mauricio Pochettino se tient prêt à remplacer Tuchel !

Publié le 11 août 2020 à 8h45 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2021, Thomas Tuchel pourrait toutefois être remercié par le PSG en cas de contre-performance en Ligue des Champions. Une situation qui n’aurait visiblement pas échapper à Mauricio Pochettino.

On le sait, Leonardo n’est pas un grand fan de Thomas Tuchel. Ainsi, depuis le retour du Brésilien, l’entraîneur du PSG s’est retrouvé avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cette saison, l’Allemand jouait notamment sa tête en Ligue des Champions. Il n’empêche qu’avec le contexte actuel et la situation économique, un licenciement de Tuchel apparait plus qu’improbable. Mais il existerait toujours une possibilité de voir l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund faire ses valises, surtout si le PSG venait à échouer en Ligue des Champions. Un nouvel entraîneur serait alors attendu au Parc des Princes et ce poste en intéresserait plus d’un…

Pochettino regarde du côté du PSG !