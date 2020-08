Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui a tout changé pour Tuchel !

Publié le 11 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Même si le PSG venait à connaître une désillusion en se faisant éliminer de la Ligue des champions par l’Atalanta mercredi soir, Thomas Tuchel ne devrait pas perdre son poste pour des raisons financières liées au Covid-19.

Thomas Tuchel avancerait dans le brouillard. Même si l’entraîneur allemand est parvenu à inverser la tendance en battant et éliminant le Borussia Dortmund en 1/8ème de finale, se qualifiant ainsi pour les 1/4 de la Ligue des champions, une première depuis 2016, Tuchel a un crédit très limité qu’il avait considérablement entamé après la déroute face à Manchester United la saison passée. Depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo préparerait en coulisse la succession de Thomas Tuchel, bien qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021. Et alors que des noms comme Simone Inzaghi et Massimiliano Allegri sont évoqués dans la presse, Tuchel devrait quoi qu’il arrive s’asseoir sur le banc du PSG la saison prochaine.

Le Covid-19 dans le camp de Tuchel pour son avenir ?