Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le prix de ce joueur du Real Madrid !

Publié le 10 août 2020 à 14h15 par H.G.

Annoncé dans le viseur du PSG ces derniers jours, Sergio Reguilon aurait bel et bien été placé sur la liste des transferts par le Real Madrid, qui aurait d’ores et déjà fixé le prix de son joueur prêté cette saison au FC Séville.

Bien que le PSG dispose déjà de Juan Bernat et de Layvin Kurzawa sur le flanc gauche de sa défense, Leonardo serait toujours en train de scruter le marché pour renforcer ce secteur de jeu. Il faut dire que si l’international français a récemment prolongé son contrat pour quatre années supplémentaires, l’avenir du latéral espagnol est plus incertain dans la mesure où son contrat s’achèvera en juin 2021 et que les discussions pour sa prolongation semblent patiner. Ainsi, en cas de départ de Juan Bernat cet été, le PSG n’aurait d’autres choix que de le remplacer, et il se pourrait que le club de la capitale soit prêt à jeter son dévolu sur Sergio Reguilon, latéral gauche de 23 ans appartenant au Real Madrid et prêté cette saison au FC Séville.

Il faudrait débourser entre 25 et 30M€ pour Sergio Reguilon !