Mercato - PSG : Leonardo définitivement distancé pour ce joueur du Real Madrid ?

Publié le 4 août 2020 à 16h15 par T.M.

Malgré la récente prolongation de Layvin Kurzawa, Leonardo serait intéressé par une arrivée de Sergio Reguilon. Problème, il semble que le joueur du Real Madrid prenne une toute autre direction.

Cette saison, Zinedine Zidane a pu compter sur deux grands latéraux à gauche : Ferland Mendy et Marcelo. Difficile donc de se faire une place au milieu d’eux. C’est d’ailleurs ce qui pourrait arriver à Sergio Reguilon, prêté cette saison par les Merengue au FC Séville. A 23 ans, l’avenir de l’Espagnol s’écrirait loin de la Casa Blanca, mais reste à identifier sa prochaine destination. De l’autre côté des Pyrénées, il a notamment été question d’un intérêt du PSG de Leonardo. Toutefois, la concurrence est rude. En effet, Monchi chercherait à conserver Reguilon au FC Séville et le directeur sportif andalou chercherait à négocier un prêt avec obligation d’achat. Mais voilà que Chelsea aurait fait irruption dans ce dossier. Et visiblement, les Blues de Frank Lampard tiendraient la corde pour le joueur du Real Madrid.

Direction Chelsea ?