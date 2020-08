Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme bras de fer entre Zidane et Leonardo pour Ronaldo ?

Publié le 10 août 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors que Jorge Mendes et Leonardo échangent régulièrement, un transfert de Cristiano Ronaldo au PSG aurait été évoqué. Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, le directeur sportif parisien aurait demandé à l'agent Gabriele Giuffrida de prendre la température auprès de la Juventus. Alors que le dossier Ronaldo serait très compliqué à boucler pour le PSG, Leonardo ne serait pas au bout de ses peines, puisque le Real Madrid pourrait lui barrer la route.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo s'active déjà en coulisses pour apporter du sang neuf à Thomas Tuchel en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, le directeur sportif s'entretient régulièrement avec Jorge Mendes pour aborder plusieurs dossiers. Outre James Rodriguez - que l'agent portugais a proposé à Leonardo selon nos informations - Cristiano Ronaldo aurait également été au cœur des débats. D'après les dernières indiscrétions de Foot Mercato , Leonardo et Jorge Mendes auraient discuté d'un transfert de la star de la Juventus vers le PSG. Alors que Cristiano Ronaldo pourrait se laisser tenter par un départ cet été, et notamment vers le PSG, le directeur sportif parisien aurait lancé les grandes manœuvres.

Leonardo prêt à approcher la Juve pour Ronaldo ?

Comme l'a indiqué Paris United , Leonardo aurait sollicité une nouvelle fois Gabriele Giuffrida. Après avoir fait appel à l'agent italien pour Mauro Icardi et Sergej Milinkovic-Savic, le directeur sportif du PSG lui aurait demandé de jouer le rôle d'intermédiaire pour Cristiano Ronaldo. En effet, Leonardo souhaiterait que Gabriele Giuffrida approche la Juventus pour prendre la température. Alors que le dossier Ronaldo serait très compliqué - à cause de la crise provoquée par le coronavirus, des demandes salariales de Cristiano Ronaldo et des exigences de la Juventus - il ne s'agirait que d'une prise d'informations pour le moment. A en croire le média français, le PSG serait aujourd'hui mal embarqué et pourrait être contraint d'attendre un an pour avoir la chance d'attirer Cristiano Ronaldo vers le Parc des Princes. A moins que le Real Madrid de Zinedine Zidane ne vienne mettre son grain de sel sur ce dossier et couper l'herbe sous le pied de Leonardo.

Ronaldo partagé entre le PSG et le Real Madrid ?