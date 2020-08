Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Milinkovic-Savic... Leonardo aurait un bel atout pour Ronaldo !

Publié le 10 août 2020 à 11h15 par A.D.

Alors que Cristiano Ronaldo se poserait des questions sur son avenir et verrait d'un bon oeil un départ, Jorge Mendes aurait évoqué un transfert au PSG avec Leonardo. Pour mettre toutes les chances de son côté et prendre la température du côté de la Juventus, le directeur sportif parisien aurait mandaté l'agent Gabriele Giuffrida.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo et Jorge Mendes échangent régulièrement en vue du mercato estival. Selon les informations de Foot Mercato , divulguées ce dimanche, les deux hommes auraient notamment discuté d'un transfert de Cristiano Ronaldo au PSG. Alors qu'il se poserait des questions sur son avenir, l'attaquant de la Juventus aurait demandé à son agent de préparer des entretiens avec d'autres clubs en vue d'un départ. Pour mener à bien ce dossier, Leonardo compterait également sonder La Vieille Dame .

Leonardo aurait un allié de poids pour Ronaldo