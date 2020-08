Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Mendes préparent du lourd avec… Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 août 2020 à 6h30 par Th.B.

S’interrogeant sérieusement sur son avenir, Cristiano Ronaldo prendrait en considération l’option PSG. D’ailleurs, les discussions entre Jorge Mendes et Leonardo auraient déjà débutées.

Et si Cristiano Ronaldo venait à signer au PSG ? La semaine dernière, France Football avait évoqué un intérêt du Portugais pour le club de la capitale qui remonterait à l’automne dernier. Pas vraiment satisfait des performances de la Juventus et particulièrement en Ligue des champions. Vendredi, malgré sa défaite à Turin, l’OL a éliminé la Vieille Dame au stade des 1/8èmes de finale de la C1, ce qui n’était plus arrivé à Cristiano Ronaldo depuis 2010 toujours contre l’OL avec le Real Madrid. Et alors que la presse italienne s’est accordée à dire que le quintuple Ballon d’Or comptait rester à Turin la saison prochaine. L’élimination de la Juventus pourrait avoir changé la donne.

Jorge Mendes discuterait avec Leonardo