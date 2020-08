Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 août 2020 à 10h15 par A.M. mis à jour le 9 août 2020 à 10h17

Suite à l'élimination de la Juventus contre l'OL en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo souhaiterait partir, et une arrivée au PSG ne lui déplairait pas du tout, bien au contraire. A tel point que Jorge Mendes et Leonardo discutent déjà.

Et si c'était le feuilleton de l'été ? Après l'éliminations de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais, Cristiano Ronaldo se poserait d'énormes questions sur son avenir. Et comme à chaque fois que le futur du Portugais fait parler, le PSG n'est jamais très loin. Après avoir brillé en Angleterre (Manchester United), en Espagne (Real Madrid) et donc en Italie ces deux dernières saisons, Cristiano Ronaldo se verrait bien poursuivre son chemin à Paris. Et bien qu'Andrea Agnelli, le président de la Juventus, ait récemment démenti un éventuel départ du quintuple Ballon d'Or, sous contrat avec la Vieille Dame jusqu'en juin 2022, dans les faits, la situation serait très sérieuse.

Les discussions ont commencé pour un transfert de Cristiano Ronaldo