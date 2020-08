Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une nouvelle piste offensive à 28M€ !

Publié le 9 août 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 9 août 2020 à 8h19

Concentré sur son quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta, le PSG n'en oublie pas pour autant le mercato. Et Leonardo s’intéresserait de près à Josh King, l'attaquant de Bournemouth.

Très calme jusque-là sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain ne devrait toutefois pas rester inactif très longtemps. Le mois de septembre devrait être agité une fois que le Final 8 de la Ligue des Champions sera terminé, et pour cause, le PSG doit se renforcer dans différents secteurs jeu. Si la priorité reste de trouver de nouveaux milieux de terrain, mais également un latéral droit, Leonardo pourrait être tenté à l'idée de recruter un nouvel attaquant afin d'assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi et ainsi compenser le départ d'Edinson Cavani et celui à venir d'Eric Maxim Choupo-Moting. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG s'intéresserait à un avant-centre de Premier League.

Le PSG pense à Josh King