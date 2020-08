Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il vraiment tenter le coup avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 9 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Une arrivée de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain a refait surface, alors même que le Portugais traverserait une période compliquée à la Juventus.

Pour la seconde saison de suite, Cristiano Ronaldo ne sera pas dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Après avoir perdu contre l’Ajax Amsterdam la saison dernière, sa Juventus s’est en effet faite éliminer par l’Olympique Lyonnais, en huitième de finale. Une énorme désillusion, pour un joueur qui semblait déterminé à aller chercher une sixième coupe chez lui, au Portugal. Cette élimination a surtout relancé les spéculations concernant un possible départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus. D’ailleurs, France Football a assuré que le quintuple Ballon d’Or ne dirait vraisemblablement pas non au Paris Saint-Germain, où il formerait un trio d’attaque incroyable, avec Neymar et Kylian Mbappé. Mais selon vous, Leonardo doit-il vraiment tenter le coup avec Cristiano Ronaldo ?

Cristiano Ronaldo, bonne ou mauvaise idée ?

Le talent de Cristiano Ronaldo est indéniable, même s’il a 35 ans. Il l’a encore montré face à l’OL, puisque c’est lui qui marque tous les buts de la Juventus, en ce huitième de finale retour. Sur la durée, il a également montré être toujours présent. En Serie A, le duel avec Ciro Immobile pour le titre de Capocannoniere a été intense. S’il ne l’a pas gagné, Cristiano Ronaldo a tout de même marqué 31 buts en 33 journées. Une arrivée au Paris Saint-Germain serait un coup incroyable pour Leonardo et on salive déjà de le voir joueur avec Neymar, mais surtout avec Kylian Mbappé, qui est en quelque sorte son successeur. Pourtant, le PSG a déjà une masse salariale incroyablement élevée. Avec les salaires de Mbappé et de Neymar, pour ne prendre qu’eux, le PSG est déjà à plus de 50M€ par an. Les 31M€ nets que gagne actuellement Cristiano Ronaldo à la Juventus, pourraient tout déséquilibrer... sur un plan comptable comme sportif. Il ne faut en effet pas oublier que Neymar a en quelque sorte quitté le FC Barcelone, pour échapper à l’ombre envahissante de Lionel Messi. Ce n’est pas pour voir arriver Cristiano Ronaldo lui piquer son fauteuil, au PSG !



Alors, Leonardo doit-il vraiment tenter le coup avec Cristiano Ronaldo ?