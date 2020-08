Foot - Mercato - PSG

Mercato : Cristiano Ronaldo au PSG ? C'est encore loin d'être bouclé...

Publié le 9 août 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Ces dernières heures, la rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo a repris de l'ampleur. Toutefois, ce dossier s'annonce à la fois long et compliqué d'un point de vue financier.

Suite à l'élimination de la Juventus dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'OL, l'avenir de Cristiano Ronaldo est au cœur des toutes les discussions. Le nom du quintuple Ballon d'Or circule ainsi du côté du PSG. Une rumeur qui est d'ailleurs un serpent de mer depuis l'arrivée de QSI à la tête du club de la capitale. En 2012, le Portugais était passé proche de rejoindre Paris, tandis que lorsqu'il a décidé de quittait le Real Madrid en 2018, le PSG faisait également partie des pistes évoquées. Plus récemment, France Football révélait même que Cristiano Ronaldo était très déçu de ne pas pouvoir rejoindre le club parisien, à cause de l'épidémie de Covid-19. Mais d'après les informations de Foot Mercato , la légende du Real Madrid ne désespérerait pas de rejoindre le PSG et aurait demandé à son agent, Jorge Mendes, d'entamer des discussions avec Leonardo. Il y a quelques jours, le10sport.com vous révélait d'ailleurs en exclusivité que les deux hommes s'étaient rapprochés.

Pour le moment, la Juventus dément

La rumeur est donc à prendre au sérieux, même si ce dossier s'annonce compliqué. Après l'élimination contre l'OL, Andrea Agnelli, président de la Juventus, s'est en effet opposé à la vente de sa star : « Parfois, vous les journalistes, vous publiez des choses... c'est un pilier de la Juve. Ce n'est pas sur un match qu'il faut tirer des enseignements sur la saison. Dans quelques semaines, nous repartirons de zéro, toujours avec de l'envie. Le choix final des joueurs ne dépend pas de moi, mais ils seront certainement toujours des joueurs de la Juve . » Et si Andrea Pirlo, le nouvel entraîneur de la Vieille Dame aura son mot à dire dans ce dossier, Abdellah Boulma, journaliste bien renseigné sur le PSG, assure que pour le moment, le dossier Cristiano Ronaldo n'en est qu'au stade de la rumeur. « Si CR7 au PSG c'est juste une vaste blague ? Oui... ce sont des rumeurs. Ceci étant, il y’a déjà eu des pourparlers/rencontres pour sa venue les années précédentes », écrit-il sur son compte Twitter .

L'écueil financier...

En plus des déclarations des dirigeants de la Juventus, le PSG risque se confronter à la réalité économique d'un tel dossier. Déjà contraint d'assumer les salaires de Kylian Mbappé et Neymar, le club de la capitale peut-il se permettre d'ajouter les émoluments de Cristiano Ronaldo, estimés à 30M€ par an, dans ses comptes ? Malgré les économies réalisées grâce aux départs d'Edinson Cavani et Thiago Silva, cela reste compliqué, d'autant plus que Leonardo a d'autres priorités sur le marché. Le PSG cherche à attirer au moins un milieu de terrain, mais également un latéral gauche. Dans ces conditions, difficile d'imaginer le directeur sportif parisien investir massivement sur Cristiano Ronaldo, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juventus. Surtout que Leonardo a plusieurs fois rappelé qu'il souhaitait en finir avec le recrutement bling-bling. Par conséquent, la star portugaise est encore loin du PSG.