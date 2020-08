Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tâche de Villas-Boas se complique sérieusement !

Publié le 9 août 2020 à 13h30 par Dan Marciano

A la recherche d’un jeune attaquant pour épauler Dario Benedetto, l’OM surveillerait de près José Juan Macias. Toutefois, le joueur mexicain serait sur le point de rejoindre la Real Sociedad. La tâche pourrait vite devenir compliqué pour André Villas-Boas qui aurait d’ores et déjà écarté plusieurs pistes.

L’OM vit un mercato estival assez particulier Le club marseillais doit en effet composer avec de gros soucis financiers. Ce qui ne l’a pas empêché de se renforcer. L’OM a enregistré les arrivées de Leonardo Balerdi et Pape Gueye, et chercherait encore à accueillir des renforts. La formation phocéenne serait à la recherche d’un latéral gauche, mais aussi d’un attaquant capable d’épauler Dario Benedetto. Valère Germain n'apporte pas satisfaction, tandis que Marley Aké (19 ans) est encore trop tendre pour se faire place dans l'équipe première. Selon les informations de L’Equipe , André Villas-Boas, pleinement impliqué dans ce mercato, aurait établi une short-list sur laquelle figure quatre noms. Parmi les joueurs surveillés par le technicien portugais figurerait José Juan Macias.

L’OM en grande difficulté dans le dossier Macias

Selon le quotidien sportif, André Villas-Boas voudrait recruter un joueur plus jeune que Dario Benedetto (30 ans). Alors qu’il affiche 20 ans au compteur, José Juan Macias présente le profil parfait. Même si l’attaquant mexicain ne serait pas la priorité numéro un du Portugais, l’OM pourrait se décider à lancer une offensive dans ce dossier. Toutefois, le club marseillais serait d’ores et déjà distancé. As annonçait jeudi dernier que la Lazio, le LOSC et surtout la Real Sociedad se seraient également positionnés dans ce dossier. Et le club espagnol aurait avancé ses pions. Selon le journaliste de beIN SPORTS Fernando Cevallos, José Juan Macias serait sur le point de trouver un accord avec le club de San Sebastian. La Real Sociedad envisagerait de proposer 15M€ aux Chivas de Guadalajara et serait déterminé à boucler ce dossier avant le 14 août, date de reprise des entraînements. L’OM devrait ainsi tirer un trait sur ce buteur mexicain et pourrait décider d’explorer d’autres pistes. Toutefois, André Villas-Boas rechercherait un profil bien précis pour le poste d’avant-centre.

Slimani, Gradel et Niang n'entrent pas dans les plans de l’OM