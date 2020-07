Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas devrait une fière chandelle à Benedetto !

Publié le 22 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Souhaitant mettre la main sur Leonardo Balerdi comme il l’a fait savoir le week-end dernier, André Villas-Boas est parvenu à ses fins. Et l’entraîneur de l’OM pourrait remercier son attaquant Dario Benedetto.

« Je n'ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund (pour l'instant, ndlr). On négocie toujours, mais ce n'est pas encore fait. On sait que d'autres clubs s'intéressent à lui, j'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente ». Voici le message qu’André Villas-Boas faisait passer dimanche dans la foulée de la large victoire de l’OM face à Pinzgau (5-1). L’entraîneur de l’OM ne cachait pas sa volonté de témoigner de l’arrivée de Leonardo Balerdi, jeune pépite du Borussia Dortmund. Et alors que les discussions se sont éternisées, l’OM et le BvB ont finalement su trouver un terrain d’entente concernant les modalités de l’opération.

Agent Benedetto pour Balerdi ?