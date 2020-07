Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les joueurs de l’OM ont clairement eu peur pour Villas-Boas !

Publié le 22 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Passé proche d’un départ suite à celui d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas est finalement resté à l’OM. Un soulagement pour les joueurs phocéens qui ont craint le pire.

On reprend les mêmes et on recommence ! Pour la deuxième saison consécutive, André Villas-Boas sera sur le banc de l’OM. En effet, le Portugais a finalement choisi d’honorer sa dernière année de contrat avec le club phocéen. Cela était pourtant loin d’être gagné. En effet, suite au départ d’Andoni Zubizarreta, l’entraîneur de l’OM pensait clairement à faire ses valises, lui qui avait lié son sort à celui du désormais ex-directeur sportif phocéen. Cela n’est finalement pas arrivé. De quoi soulager tout le monde sur la Canebière, y compris les joueurs de Villas-Boas.

« On a tous douté »