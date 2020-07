Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valentin Rongier revient sur le feuilleton Villas-Boas

Publié le 22 juillet 2020 à 1h15 par La rédaction

Proche d'un départ suite à celui d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas est finalement resté à l'OM. Un feuilleton sur lequel est revenu Valentin Rongier.

Il y a plusieurs semaines maintenant, l’OM craignait de perdre André Villas-Boas. L’entraîneur portugais avait été annoncé sur le départ après que l’Olympique de Marseille se soit séparé d'Andoni Zubizarreta. Le technicien portugais, qui était très proche de l’Espagnol, avait toujours lié son destin à celui de l’ex-directeur sportif marseillais. Mais le technicien de 42 ans a finalement décidé de rester et de respecter son contrat, qui le lie à Marseille jusqu’en juin prochain. La confiance et le respect que lui accordent ses joueurs ont pesé dans la balance.

« Ça ne pouvait pas s'arrêter là »