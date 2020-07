Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse concurrence en Ligue 1 pour cette piste de Villas-Boas ?

Publié le 21 juillet 2020 à 18h15 par T.M.

Alors que l’OM penserait désormais à Damian Suarez, d’autres clubs de Ligue 1 seraient aussi sur le coup pour le défenseur de Getafe.

Cet été, plusieurs départs sont attendus à l’OM. Afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses, Jacques-Henri Eyraud pourrait ainsi se séparer de certains protégés d’André Villas-Boas. Cela pourrait notamment bouger dans le couloir droit de la défense puisque dernièrement, il a notamment été question question d’un possible transfert pour Bouna Sarr ou Hiroki Sakai. Sur la Canebière, il faudra donc penser à se renforcer à ce poste si besoin et visiblement, on se serait déjà penché sur la question. En effet, ce mardi, RMC assure que l’OM garderait un oeil sur Damian Suarez, défenseur uruguayen de 32 ans, qui évolue aujourd’hui à Getafe.

L’OM a de la concurrence !