Mercato - OM : Nouvelle précision de taille sur ce dossier brûlant à 14M€ !

Publié le 21 juillet 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Actuellement présent à Marseille pour valider son arrivée à l’OM, Leonardo Balerdi va donc débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais cette dernière, fixée à 14M€, ne sera pas obligatoire…

Leonardo Balerdi (21 ans) à l’OM, ça brûle ! Ces derniers jours, les contacts semblaient s’intenfisier entre le club phocéen et le Borussia Dortmund pour un prêt du jeune défenseur central argentin, et RMC Sport a annoncé une avancée décisive ce mardi matin. Balerdi serait actuellement présent dans la citée phocéenne pour passer sa visite médicale et valider son arrivée à l’OM, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 14M€. Mais ce montant devra-t-il être obligatoirement payé en fin de saison à Dortmund pour un transfert sec de Balerdi ?

L’OM n’aura aucune obligation d’achat pour Balerdi

Le journaliste de RMC Sport , Mohamed Bouhafsi, apporte une nouvelle précision importante à ce sujet puisqu’il indique que l’option d’achat fixée pour Leonardo Balerdi ne sera pas obligatoire pour l’OM. En clair, André Villas-Boas aura le choix en fonction de la saison réalisée par le défenseur argentin : il pourrait envisager un recrutement définitif et aura donc juste à verser les 14M€ pour cela, ou bien il laissera Balerdi repartir en Allemagne dans un an.