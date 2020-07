Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente à 8M€ serait proche d’être bouclée !

Publié le 21 juillet 2020 à 11h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du FC Séville depuis plusieurs mois, Maxime Lopez serait plus proche que jamais d’un départ de l’OM en direction du club andalou.

« Il me reste un an de contrat. Pour l'instant, je n'ai aucun signe de la direction. Je n'ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu'il peut se passer », indiquait Maxime Lopez le 10 juin dernier, affichant donc de gros doutes sur son avenir à l’OM. Et alors que le milieu de terrain de 22 ans n’a plus qu’une année de contrat avec son club formateur, les contacts avec le FC Séville se multiplieraient depuis maintenant plusieurs semaines, et son départ de l’OM serait imminent…

Lopez devrait rejoindre Séville