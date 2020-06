Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point de Maxime Lopez sur son avenir à l’OM !

Publié le 10 juin 2020 à 12h45 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat, Maxime Lopez a expliqué ne pas savoir de quoi son avenir à l’OM sera fait…

Pur produit du centre de formation de l’OM, Maxime Lopez fait partie intégrante de la rotation d’André Villas-Boas. Pour autant, ce n’est pas dit que le milieu de terrain soit toujours là la saison prochaine. En effet, avec la situation financière du club phocéen, le Français pourrait permettre de renflouer les caisses, d’autant plus qu’il n’a plus qu’un an de contrat. Une opportunité surveillée de très près par de prestigieux prétendants à l’instar du FC Séville et Tottenham, où José Mourinho serait sous le charme de Maxime Lopez. Une idée qui pourrait toutefois tomber à l’eau si le joueur de 22 ans venait à prolonger. Mais pour le moment, on n’en prendrait pas le chemin.

« Pour l'instant, je n'ai aucun signe de la direction »