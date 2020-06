Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valère Germain aurait la cote sur le marché !

Publié le 10 juin 2020 à 11h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Valère Germain ne semble pas être en passe de signer une prolongation. Alors qu’il a fait part de sa volonté de disputer la Ligue des champions à l’OM, un autre challenge serait susceptible de lui plaire.

« Serai-je toujours ici la saison prochaine ? Je le pense. Il y aura, j'imagine, des discussions comme avec tout joueur se trouvant dans une situation contractuelle comparable. La plupart du temps, il se passe ensuite quelque chose. Soit tu prolonges, soit tu t'en vas. Je me suis battu pour cette qualification en Ligue des Champions. J'ai goûté à cette épreuve avec Monaco à deux reprises. J'ai très envie de la vivre ici ». Voici le témoignage que Valère Germain livrait en mai dernier. La participation de l’OM en Ligue des champions semble donc pousser l’attaquant français à aller au bout de son contrat, lui qui dispose d’un engagement avec l’OM expirant en juin 2021. Cependant, la direction phocéenne, en proie à des difficultés financières, pourrait bien profiter de la fenêtre estivale des transferts pour le vendre au plus offrant. D’autant plus que Germain ne manquerait pas de prétendants.

Deux clubs en Europe et une franchise de MLS sur Germain ?