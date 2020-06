Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ansu Fati aurait tranché pour son avenir !

Publié le 10 juin 2020 à 7h00 par Th.B.

Ayant la ferme intention de recruter Ansu Fati, Manchester United serait prêt à clore le dossier Jadon Sancho et de proposer 100M€ au FC Barcelone. Néanmoins, bien que les Red Devils pourraient s’avérer être un challenge intéressant, la pépite du Barça compterait bien rester en Catalogne.

En début de saison, Ansu Fati a surpris la Liga et l’Europe en inscrivant ses premiers buts dans le championnat espagnol et en Ligue des champions à tout juste 16 ans. Actuellement âgé de 17 ans et disposant d’un contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, l’ailier du Barça semble faire tourner la tête de Manchester United. Très proche du clan Fati, l’agent Jorge Mendes aurait récemment contacté le club culé afin de lui demander à quel prix il serait susceptible de céder sa pépite. La réponse catalane aurait été clair, déclarant l’espoir blaugrana comme étant invendable. Néanmoins, Manchester United aurait envoyé Jorge Mendes discuter avec le Barça pour faire savoir au club que le géant anglais était prêt à offrir plus de 100M€, alors que sa clause libératoire s’élève à 170M€.

Ansu Fati déterminé à rester au Barça