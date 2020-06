Foot - Mercato

Mercato : Le grand retour de Laurent Blanc se profile !

Publié le 10 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Sans club depuis son licenciement du Paris Saint-Germain en 2016, Laurent Blanc semble plus proche que jamais du retour. Avec Franck Passi.

Après une élimination frustrante contre Manchester City en quarts de finale de la Ligue des Champions, Laurent Blanc était démis de ses fonctions par le PSG seulement quelques semaines après avoir prolongé son contrat. Mais compte tenu de son bilan à Paris, qui aurait pu imaginer que celui que l'on surnomme Le Président serait toujours sans emploi quatre ans plus tard ? C'est pourtant le cas. Plusieurs opportunités se sont présentées comme Chelsea, qui a toutefois préférer miser sur Maurizio Sarri pour succéder à Antonio Conte à l'époque, ou encore l'OL avant que Jean-Michel Aulas ne privilégie la candidature de Rudi Garcia. Comme révélé par le10sport.com, plus récemment, Laurent Blanc a également refusé deux projets : le poste de sélectionneur des Émirats Arabes Unis et d’entraîneur du Fenerbahçe

Blanc prépare son retour