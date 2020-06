Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Laurent Blanc vient de refuser deux offres exotiques

Publié le 8 juin 2020 à 16h15 par Alexis Bernard mis à jour le 8 juin 2020 à 16h19

Sur le chemin du retour, a priori pour cet été, Laurent Blanc vient de décliner deux propositions pourtant intéressantes sur le plan financier.

Depuis son départ du PSG, en 2016, Laurent Blanc n’a toujours pas remis le pied à l’étrier. Cité dans bon nombre de projets chaque année, l’ancien sélectionneur des Bleus a refusé beaucoup de choses et n’a pas été choisi dans d’autres. Récemment, son nom a circulé du côté de l’OL, qui a préféré se tourner vers Rudi Garcia. Mais cette fois, le « Président » semble avoir bouclé son retour…

Blanc refuse le Fenerbahçe

La rumeur de son retour prend de l’ampleur depuis quelques heures. Et notamment depuis que Franck Passi a quitté son poste à Niort (Ligue 2) pour rejoindre le staff de Laurent Blanc. Dans quel projet ? Le mystère n’a pas été dévoilé. Mais selon nos informations, le champion du monde 1998 vient de refuser deux projets exotiques, coup sur coup. D’abord le poste de sélectionneur des Émirats Arabes Unis, en quête d’un entraîneur libre de tout contrat et chevronné. Laurent Blanc n’a pas donné suite aux avances émiraties. Même réponse quand le poste d’entraîneur du Fenerbahçe, le bouillant club turc, s’est présenté à lui. Visiblement, Blanc prépare bel et bien son retour cet été. D'après nos sources, Jean-Louis Gasset ne ferait pas partie de sa prochaine équipe. Géré par Jorge Mendes depuis plusieurs semaines, Laurent Blanc pourrait retrouver une place de premier choix. Récemment sondé par l'OM, lorsque les dirigeants préparaient un éventuel départ d'André Villas-Boas, Laurent Blanc pourrait ainsi intéresser des clubs récemment ou prochainement repris par des investisseurs...