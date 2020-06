Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare une grosse révolution !

Publié le 8 juin 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête de nouveaux talents pour le Real Madrid, Zinedine Zidane multiplie les pistes et cible de jeunes profils pour assurer l’avenir du club merengue. De quoi annoncer une petite révolution pour les années à venir…

L’été dernier, le Real Madrid s’était montré très actif en déboursant pas moins de 303M€ sur le marché des transferts pour faire venir Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic, Rodrygo Goes ou encore Eder Militao. Un recrutement très ambitieux de la part de Zinedine Zidane, notamment dans l’optique de préparer l’avenir du club merengue . Et visiblement, l’entraîneur français de la Casa Blanca n’a pas changé de cap et entend toujours attirer de jeunes talents très prometteurs au Rael Madrid lors du prochain mercato.

Camavinga et Havertz ciblés depuis un moment

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le Real Madrid a déjà dégainé pour rafler la mise avec Eduardo Camavinga (17 ans) en proposant pas moins de 60M€ au Stade Rennais (50 + 10M€ de bonus) pour attirer son jeune milieu de terrain cet été. Une offre qui pourrait s’avérer décisive, d’autant que Camavinga intéresse d’autres cadors sur le marché comme le PSG, la Juventus ou encore Manchester United. Par ailleurs, toujours dans le secteur du milieu de terrain, le Real Madrid a des vues sur Kai Havertz (20 ans) et a même formulé une offre de 80M€ au Bayer Leverkusen, mais le club allemand en demande minimum 20M€ de plus pour envisager de le vendre. Et en plus du milieu de terrain, le secteur offensif du Real Madrid est également concerné…

Et maintenant, Jadon Sancho…

Ce lundi matin, Le 10 Sport vous a révélé que Zinedine Zidane mettait désormais le cap sur Jadon Sancho (19 ans), la jeune pépite du Borussia Dortmund dont le contrat court jusqu'en 2022 avec le club allemand. Lui aussi très courtisé sur le marché (Manchester United, Chelsea et Liverpool seraient sur les rangs), l’attaquant anglais intéresserait donc fortement l’entraîneur du Real Madrid. En plus de son intérêt de longue date pour Kylian Mbappé qui s’avère être un dossier beaucoup plus onéreux, Zidane pourrait donc bientôt mettre le paquet avec Sancho. Reste à savoir lesquelles de toutes ces pistes pourront être concrétisées dès cet été, et surtout si le Real Madrid aura les moyens de ses ambitions pour mener sa petite révolution d’effectif.