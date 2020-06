Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU – Mercato - PSG : Le Real Madrid dégaine une offre pour Camavinga !

Publié le 5 juin 2020 à 16h30 par Alexis Bernard mis à jour le 5 juin 2020 à 16h31

Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, le Real Madrid préparait une offensive pour Eduardo Camavinga. Et les Merengue viennent de passer à l’action avec une première offre !

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l’opération Camavinga vient officiellement d’être lancée par le Real Madrid. Comme le10sport.com l’a révélé le 31 mai dernier, deux clubs se préparent à une action pour le milieu de terrain du Stade Rennais, appelé à être l'un des grands acteurs du mercato estival. Le PSG, comme le Real Madrid, préparent respectivement une attaque depuis plusieurs jours. Après les révélations du 10 Sport , RMC Sport a confirmé la tendance ces dernières heures, avec une volonté forte du Real Madrid de tenter quelque chose pour Camavinga. Et selon nos informations, c'est le Real Madrid qui vient de dégainer une première offensive. Le coup de feu officiel vient d'être donné dans ce qui va être une guerre XXL pour l'un des joyaux du football français !

Une offre de 50 M€ + 10 M€ de bonus