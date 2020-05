Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG se prépare pour Camavinga !

Publié le 31 mai 2020 à 18h30 par Alexis Bernard

Dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga intéresse également le PSG. Selon nos informations, Leonardo envisagerait ainsi de faire irruption dans ce dossier afin de contrecarrer les plans de Zinedine Zidane.

À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga s'est déjà fait un nom en Ligue 1 et apparaît comme la grande révélation de cette saison qui s'est arrêtée précipitamment. Alors que le Stade Rennais disputera le tour préliminaire de la prochaine Ligue des Champions, la direction bretonne entend bien conserver son joyau comme l'a une nouvelle fois réaffirmé Nicolas Holveck au micro de RTL samedi : « Très sincèrement : oui le projet la saison prochaine sera avec Eduardo . » Mais cela n'empêche pas les cadors européens de s'intéresser au milieu de terrain, à l'image du Borussia Dortmund comme le10Sport.com vous l'avait récemment expliqué. Cependant, deux autres clubs seraient déterminés à récupérer Eduardo Camavinga : Le Real Madrid et le PSG.

Zidane reste déterminé pour Camavinga

Ce n'est pas un secret, Zinedine Zidane a craqué pour la nouvelle pépite du Stade Rennais. Le Français prépare l'avenir et mène depuis plusieurs mois une politique de recrutement de jeunes joueurs. Après Rodrygo et Reinier Jesus, le Real Madrid s'intéresse désormais de près à Kai Havertz, Erling Haaland ou encore Kylian Mbappé, qui apparaît comme la grande priorité de la Casa Blanca . Camavinga s'inscrit dans cette optique et selon nos informations, le Real Madrid prépare une offensive à très court terme à destination de Rennes, ce qui pourrait inciter Leonardo à s'activer dans ce dossier.

Le PSG envisage de contrer le Real Madrid pour Camavinga