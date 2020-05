Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message clair pour Camavinga !

Publié le 31 mai 2020 à 10h00 par Th.B.

Dans les petits papiers de Zinedine Zidane qui aimerait apporter une touche française à son effectif, Eduardo Camavinga devrait faire faux bond au Real Madrid pour le mercato estival.

De quoi sera fait l’avenir d’Eduardo Camavinga ? Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain du Stade Rennais semble avoir l’Europe à ses pieds. Ces derniers mois, le PSG et Manchester United auraient coché le nom du Français dans leur short-list respectives. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a assuré le 17 avril dernier, le Real Madrid est dans le coup et semble être le plus apte à le recruter. Le Milan AC et le Borussia Dortmund suivent aussi de près sa progression ainsi que sa situation à l’approche du mercato. L’objectif de Zinedine Zidane serait de « franciser » l’effectif du Real Madrid. Néanmoins, cela ne serait pas gagné avec Camavinga pour cet été.

Nicolas Holveck confirme l’implication de Camavinga dans le projet rennais