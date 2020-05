Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Tuchel et Zidane, Eduardo Camavinga a tranché !

Publié le 31 mai 2020 à 8h45 par T.M.

Aujourd’hui à Rennes, et à seulement 17 ans, Eduardo Camavinga est un joueur très courtisé. Et face à ces sollicitations, le milieu de terrain aurait arrêté sa décision.

Si la saison de Ligue 1 s’est malheureusement arrêtée à cause du coronavirus, il ne fait aucun doute que le prix de la révélation de la saison doit revenir à Eduardo Camavinga. A seulement 17 ans, le milieu de terrain de Rennes a impressionné tout le monde, notamment grâce à son immense maturité dans le jeu. Alors qu’un avenir radieux lui tend les bras, ce serait aussi le cas des plus grands clubs européens. En effet, sur le Vieux Continent, les performances de Camavinga ne sont pas passées inaperçues. Ces dernières semaines, le protégé de Julien Stéphan était annoncé comme l’une des priorités de Zinedine Zidane au Real Madrid, même si As confirme ce dimanche que la Juventus et surtout le PSG auraient aussi bougé leurs pions pour tenter de récupérer le prodige breton.

Préférence au Real Madrid !