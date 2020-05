Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Icardi, quelle doit être la priorité de Leonardo ?

Publié le 31 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Tout porte à croire que Leonardo bouclera le dossier Mauro Icardi rapidement, Mais selon vous, sur quelle priorité devra se pencher le directeur sportif du Paris Saint-Germain, ensuite ? C’est notre sondage du jour !

La situation se précise d’heure en heure et les choses vont bientôt être officialisées. Mauro Icardi, prêté par l'Inter depuis l’été dernier, devrait devenir un joueur du Paris Saint-Germain à part entière. Cela devrait se boucler entre 53 et 58M€, au lieu des 70M€ préalablement convenus et pourrait notamment accélérer le départ d’Edinson Cavani, en fin de contrat avec le PSG. Ce coup ne sera pourtant pas le dernier. Leonardo semble en effet déterminé à boucler plusieurs renforts pour le Paris Saint-Germain, cet été. Selon nos informations, sa priorité est le milieu de terrain, avec plusieurs joueurs suivis, comme Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio ou encore Ismaël Bennacer du Milan AC, très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi. Selon vous, sur quel dossier devra se pencher Leonardo, une fois l’avenir de Mauro Icardi réglé ?

Un été très chaud pour Leonardo !