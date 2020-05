Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Ouverture officielle des négociations pour Alex Telles !

Publié le 20 mai 2020 à 13h30 par Alexis Bernard

Sur les tablettes du PSG depuis quelques mois, Alex Telles fait désormais l’objet de négociations officielles entre Paris et le FC Porto.

Selon nos informations, le PSG est entré officiellement en négociation avec le FC Porto pour Alex Telles. Paris, qui souhaite recruter au poste de latéral gauche pour compenser le départ de Layvin Kurzawa (en fin de contrat, le Français est laissé libre par Paris, qui ne lui a rien proposé pour rester), s’est rapproché de Porto pour démarrer les discussions en vue d’un transfert estival. D’après nos sources, le PSG discute également avec les représentants d’Alex Telles dans le même temps.

Porto est gourmand

Si le PSG est intéressé depuis de longs mois par Alex Telles, toutes les informations qui ont pu circuler auparavant si des actions supposées du club parisien sont erronées. Paris a officiellement ouvert le dossier très récemment, aucune offre n'a encore été transmise. Et les premiers éléments laissent entendre qu’il s’agit d’un dossier long à se boucler. Notamment parce que le FC Porto se montre très gourmand, et que le PSG n’a pas l’intention de beaucoup dépenser dans ce dossier. Selon nos informations, Porto discute avec un autre club étranger, dont l’identité n’a pas filtré, et aurait réclamé un montant de 30 millions d’euros à ce club ! Pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat, la note est salée.



Pour le PSG, Alex Telles reste toutefois le dossier prioritaire sur le côté gauche. Et avec Pini Zahavi comme intermédiaire du dossier, Leonardo dispose d’un atout clé. Pini Zahavi est l’homme de confiance de Neymar à Paris et un acteur clé de l’environnement parisien. Après avoir récupéré la gestion des intérêts d’Alex Telles il y a un an, il peut clairement jouer un rôle dans la finalisation du dossier. A 27 ans, Alex Telles sort d'une excellente saison avec le FC Porto (8 buts et 5 passes décisives, bilan exceptionnel pour un latéral). Sur les tablettes de Chelsea, du FC Séville ou encore de l'Inter Milan, le Brésilien ne devrait pas poursuivre avec Porto. Et le PSG a une vraie carte à jouer.