Mercato - PSG : L'avenir de Cavani totalement relancé !

Publié le 20 mai 2020 à 10h30 par A.M.

En fin de contrat au PSG le 30 juin prochain, Edinson Cavani est toujours dans le flou concernant son avenir. Mais l'Inter Milan pourrait bien accélérer les contacts avec l'entourage du Matador puisque Dries Mertens, priorité du club lombard, est proche de prolonger son bail à Naples.

L'avenir d'Edinson Cavani sera l'un des dossiers chauds du mercato estival. Et pour cause, le contrat du Matador prend fin le 30 juin et pour le moment, la direction du PSG ne l'aurait toujours pas sollicité en vue d'une prolongation. Libre de négocier et de s'engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, l'ancien Napolitain ne manquerait d'ailleurs pas de prétendants. Très apprécié en Amérique du Sud par les clubs argentins (Boca Juniors) et brésiliens (Palmeiras et Corinthians) voire pour un retour en Uruguay, Edinson Cavani (33 ans) aimerait toutefois prendre part à un dernier défi en Europe. L'Atlético de Madrid, par le biais de Diego Simeone grand admirateur du meilleur buteur de l'histoire du PSG, mais également Newcastle et son nouveau projet faramineux seraient ainsi tentés par l'idée de le relancer. Mais ce n'est pas tout.

L'Inter passe à l'action pour Cavani