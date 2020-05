Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un divorce consommé entre Eyraud et Villas-Boas, mais…

Publié le 20 mai 2020 à 10h15 par Th.B.

En publiant un communiqué dans lequel il est clairement indiqué qu’une offre de prolongation de contrat a été transmise à André Villas-Boas, l’OM souhaiterait rejeter la faute sur le technicien portugais s’il venait à quitter ses fonctions. Chose qui ne devrait pas avoir lieu dans les prochaines heures. Explications.

Alors que l’OM a retrouvé pour la première fois en sept ans la Ligue des champions que le dauphin du PSG en Ligue 1 disputera la saison prochaine, tout n’est pas rose au sein de la cité phocéenne ces derniers temps. En effet, alors que l’heure était à la fête il y a encore de cela quelques semaines, l’OM se dirige vers un été catastrophique comme le10sport.com l’évoquait le 5 mai dernier. Depuis, le départ de l’ex-directeur sportif Andoni Zubizarreta a été acté et pourrait engendrer celui d’André Villas-Boas de son poste d’entraîneur. Le technicien portugais aurait selon Le Parisien repoussé les avances de l’OM qui, comme il est spécifié dans son communiqué de mardi après-midi, a proposé une prolongation de contrat à Villas-Boas. Mais cela ne voudrait pas dire pour autant que le départ du coach de l’OM se profile dans les prochains jours.

« Même si la séparation paraît inéluctable, les choses pourraient bien durer encore un peu »