Mercato - OM : Villas-Boas aurait recalé Eyraud !

Publié le 20 mai 2020 à 8h45 par Th.B.

Désireuse de mettre un terme aux rumeurs entourant l’avenir d’André Villas-Boas et de la prolongation de contrat évoquée dans les médias, l’institution de l’OM a publié un communiqué sur son site afin de mettre les choses aux clair. Cependant, Villas-Boas camperait sur ses positions.

Ces derniers jours, les rumeurs fusent concernant une prolongation d’André Villas-Boas à l’OM quand les spéculations d’un éventuel départ du technicien marseillais se multiplient. Dans un communiqué publié mardi en fin d’après-midi sur le site officiel du club phocéen, il est stipulé que « l’Olympique de Marseille souhaite rétablir la réalité des faits » à propos des informations circulant sur une prolongation de contrat en question. Afin de conserver Villas-Boas, la direction de l’OM aurait proposé depuis la semaine dernière au Portugais de rallonger son expérience dans la cité phocéenne en prolongeant son engagement courant actuellement jusqu’en juin 2021. Ce lundi, une offre a été formulée à Villas-Boas pour une prolongation « de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là » . Cependant, le mal serait déjà fait.

Villas-Boas n’aurait toujours pas digéré la gestion du cas Zubizarreta et aurait refusé l’offre de l’OM !