Mercato - Real Madrid : Zidane aurait identifié un plan B au LOSC !

Publié le 20 mai 2020 à 7h00 par A.D.

Alors que le dossier Dayot Upamecano prendrait du plomb dans l'aile, Zinedine Zidane aurait choisi son plan B : Gabriel. Le défenseur du LOSC aurait l'avantage d'être moins cher que la pépite française.

Zinedine Zidane pourrait finalement se tourner vers Gabriel pour oublier Dayot Upamecano. Lors du dernier mercato estival, le coach du Real Madrid s'est attaché les services d'Eder Militao. Toutefois, pas du tout convaincu par le défenseur brésilien, Zinedine Zidane voudrait recruter un nouvel arrière central cet été pour soutenir Raphaël Varane et Sergio Ramos. Selon les informations d' AS , Dayot Upamecano serait la première option du Real Madrid, mais le prix du Français serait un énorme obstacle. Pour cette raison, la Casa Blanca pourrait se tourner vers son plan B : Gabriel, qui figure aussi sur les tablettes du PSG comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité.

Gabriel, le plan B de Zinedine Zidane ?