Mercato - Real Madrid : Haaland, Mbappé… Zidane avance ses pions !

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane aimerait toujours témoigner de l’arrivée de Kylian Mbappé, mais se montrerait patient pour son compatriote. Et afin de se mettre toutes les chances de son côté, le technicien français semble prêt à tous les sacrifices…

Depuis son retour à la tête de l’effectif du Real Madrid au printemps 2019, seulement quelques mois après son départ, Zinedine Zidane aurait fixé des objectifs à remplir à court et moyen terme à ses dirigeants sur le marché des transferts. Comme ses multiples prises de parole publiques l’ont suggéré l’été dernier, le transfert de Paul Pogba était et resterait une piste chaude du technicien de la Casa Blanca . Ces dernières semaines, la presse ibérique a fait part d’une volonté de Zinedine Zidane de « franciser » l’effectif merengue. Des joueurs comme Eduardo Camavinga, Dayot Upamecano, N’Golo Kanté et donc Paul Pogba seraient des pistes du coach du Real Madrid. Cependant, il ne faut pas oublier le rêve de Zidane qui se nomme Kylian Mbappé. En attestent ses deux appels du pied clairs en conférence de presse avant la double-confrontation opposant le PSG au Real Madrid lors de la phase de poules de la Ligue des champions cette saison, Zidane est toujours ouvert à l’arrivée de Mbappé à Madrid. Et pour parvenir à leurs fins, Zidane et le président Florentino Pérez auraient décidé de voir grand.

Haaland cet été en attendant Mbappé en 2021 ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas ouverts les négociations avec la direction du club parisien pour prolonger son engagement avec le champion de France. Le10sport.com vous assurait récemment que le dossier n’avançait pas alors que Liverpool, par l’intermédiaire de Jürgen Klopp en personne, avait contacté l’entourage du joueur ainsi que l’attaquant pour faire part de l’intérêt des Reds . Flatté par une telle approche, Mbappé n’a cependant d’yeux que pour le Real Madrid. Ainsi, afin de voir son rêve se réaliser, Kylian Mbappé pourrait bien laisser le PSG dans le flou concernant sa prolongation et de ce fait forcer les dirigeants parisiens à le vendre à l’été 2021, soit à un an de la fin de son contrat. Comme The Daily Mail et Goal le révélaient ces derniers temps, le plan du Real Madrid serait simple : se servir de ses bonnes relations avec le Borussia Dortmund pour recruter Erling Braut Haaland cet été afin de préparer le terrain pour Kylian Mbappé à l’été 2021 pour former un trio d’attaque redoutable avec Karim Benzema. La donne a cependant changé.

