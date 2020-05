Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane toujours sur la sellette ?

Publié le 19 mai 2020 à 10h00 par Th.B.

Dans les petits papiers de Florentino Pérez pour prendre les rênes de l’effectif merengue, Mauricio Pochettino pourrait bien prendre la succession de Zinedine Zidane cet été. Explications.

« On doit tourner la page et passons à autre chose. J'aimerais bien Mauricio Pochettino. C'est quelqu'un qui a été marqué par son passage à Paris et qui a toujours dit qu'il aimerait bien entraîné le club. Visiblement, il est très demandé par les mecs de Newcastle, mais si jamais cela ne se fait pas et qu'il viendrait au PSG je serai ravi » . Voici le message que Daniel Riolo faisait récemment passer à la direction du PSG lors d’un live Instagram . En plus du PSG, Mauricio Pochettino disposerait d’une option du côté de l’OM, la direction phocéenne pensant à lui en cas de départ d’André Villas-Boas. Libre de tout contrat depuis son éviction de Tottenham en novembre dernier, le technicien argentin figure également sur les tablettes de Newcastle. Si l’officialisation du rachat des Magpies par le PCP Capital Parters se réalisait, Pochettino aurait de fortes chances de prendre les rênes de l’effectif du club anglais, comme le10sport.com vous l’assurait en exclusivité dernièrement. Néanmoins, le Real Madrid ferait de nouveau irruption dans ce dossier.

Pérez songerait toujours à Pochettino si Zidane ne remportait pas de trophée cette saison !