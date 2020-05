Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un profil XXL ciblé pour remplacer Villas-Boas ?

Publié le 15 mai 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

André Villas-Boas étant bien parti pour quitter son poste d’entraîneur de l’OM, le club phocéen aurait déjà sondé plusieurs profils sur le marché. Et Mauricio Pochettino en ferait partie…

L’été 2020 s’annonce plus que jamais mouvementé à l’OM ! Jeudi soir, le club phocéen a officialisé le départ d’Andoni Zubizarreta à la direction sportive, et selon les dernières tendances, André Villas-Boas devrait lui aussi claquer la porte dans les prochains jours. L’OM devrait alors se mettre en quête d’un nouvel entraîneur, et le président Jacques-Henri Eyraud n’aurait pas trainé dans ses recherches…

Pochettino ciblé par l’OM ?