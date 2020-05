Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Zubizarreta après son départ de l’OM

Publié le 14 mai 2020 à 22h30 par La rédaction

Énorme sensation à Marseille ce jeudi ! Andoni Zubizarreta vient de quitter son poste de directeur sportif à la suite d’un commun accord avec Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt. L’Espagnol a tenu à remercier le club après son départ.

Le 27 octobre 2016, Andoni Zubizarreta signait un contrat de trois ans avec l'OM en tant que directeur sportif après avoir occupé le même poste pendant plusieurs années au FC Barcelone. L’ancien portier espagnol avait alors pour objectif de mettre en place le Champions Project aux côtés de Jacques-Henri Eyraud. Après quelques années de grande difficulté financière et sportive, l’OM semble retrouver des couleurs depuis l’arrivée d’André Villas-Boas. Alors que la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions est assurée, le projet vient de prendre un très gros coup ! Le directeur sportif s’en est allé à la suite d’un commun accord ce jeudi 14 mai 2020. Dans un communiqué publié par le club phocéen, Andoni Zubizarreta a tenu à remercier les dirigeants, les joueurs et évidemment les supporters.

« Merci, merci beaucoup »